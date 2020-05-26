سفير العراق بالأردن: لا وجود لأي مصاب بكورونا بين الجالية

2020/05/26 | 18:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماثل إلى الشفاء اليوم آخر مصاب عراقي بفيروس كورونا في الأردن (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن سفير العراق في الأردن، حيدر العذاري، شفاء آخر مصاب بكورونا في الأردن، من الجالية العراقية.

قال العذاري عبر تغريدة على منصة "تويتر" ورصدها "ألترا عراق": "تماثل إلى الشفاء اليوم، آخر مصاب بفيروس كورونا، من أبناء الجالية العراقية في المملكة الأردنية، وعلى إثره غادر مستشفى الأمير حمزة وبذلك يكون عدد المصابين من أبناء الجالية (صفر)".

وقدم شكره "لكادر المستشفى لرعايتهم جميع المصابين العراقيين".

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