١٦ نائب بصري يوقعون على ٥ مرشحين لوزارة النفط ويسلمون اسمائهم للكاظمي

2020/05/26 | 18:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلن النائب عن محافظة البصرة مظفر فضل، الثلاثاء، عن تسليم رئيس الوزراء قائمة موقعة من ١٦ نائب عن البصرة باسماء ٥ مرشحين لحقيبة وزارة النفط.وقال فضل ل/المعلومة/ ان “نواب البصرة عقدو عدة اجتماعات لاختيار مرشحين من بين ال ٥٠ مرشح لوزارة النفط”.اضاف انه “تم الاتفاق على خمس شخصيات بصرية مختصة بمجال النفط […]

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