دهوك محذرة: المصابون السبعة الجدد بكورونا قاموا بزيارات عدة بالمحافظة

2020/05/26 | 18:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت مديرية صحة دهوك يوم الثلاثاء السكان بضرورة اخذ الحيطة والحذر بعد تسجيل سبع حالات اصابة بفايروس كورونا امس الاثنين.

واوضح بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان المصابين وقبل تشخيص حالتهم تنقلوا في مركز المحافظة، وقاموا بزيارات عدة، مناشدا المواطنين الملامسين للمصابين بمراجعة المراكز الصحية الخاصة بكورونا لاجراء الفحوصات اللازمة لهم.

ودعت المديرية في بيانها المواطنين الى الالتزام بالتوجيهات الصحية خشية ظهور اصابات جديدة.

يذكر ان وزارة الداخلية في اقليم كوردستان فرضت حظرا للتجوال للتجوال في الاقليم خلال ايام عيد الفطر.

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