الكرخ تسجل ثاني حالة وفاة لخمسيني مصاب بفيروس كورونا

2020/05/26 | 18:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص افاد مصدر مسؤول في صحة الكرخ، الثلاثاء، بتسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مستشفى الفرات بالكرخ لرجل خمسيني.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “مستشفى الفرات شهدت تسجيل حالة وفاة ثانية لرجل خمسيني بعد ان تدهورت حالته الصحية”.وأضاف، أن “المتوفي يعاني من امراض قلبية وتدهورت حالته الصحية ونقل الى الانعاش وتوفي […]

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