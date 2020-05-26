وزير الصحة يعلن تخصيص قطع أراضٍ سكنية للملاكات الصحية في ديالى

2020/05/26 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن وزير الصحة والبيئة ، حسن التميمي ، اليوم الثلاثاء ، عن شمول الملاكات الطبية والصحية في محافظة ديالى بقطع أراض سكنية أسوة بباقي المحافظات. وذكر المكتب الاعلامي للتميمي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، ان "الاخير اعلن، عن شمول الملاكات الطبية والصحية في محافظة ديالى بقطع أراض سكنية أسوة بباقي المحافظات ،جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمحافظ ديالى مثنى علي مهدي لمناقشة الواقع الصحي فيها وبحث آخر المستجدات لفيروس كورونا". وأكد التميمي خلال الاجتماع "حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل للنهوض بواقع الخدمات الصحية في المحافظه وتذليل كافة المعوقات مشيدا بجهود الملاكات الطبية والصحية في محاربة جائحة كورونا"..واوضح التميمي انه "تم تخصيص مبالغ مالية لمحافظة ديالى لغرض توفير محطات لمعالجة النفايات الطبية اضافة الى تقديم الدعم لمركز الاورام في المحافظة بالمبالغ المالية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للنهوض بالواقع الصحي والبيئي بالمحافظة".واوعز التميمي "باستحداث مركز غسل الكلى يخدم أقضية ونواحي بلدروز ومندلي وقزانية".واكد التميمي في ختام بيانه انه "سيتم استحداث مراكز تدريبية للبورد العربي في مستشفى بعقوبة العام في مختلف التخصصات لدعم الأطباء وزيادة عدد المقيمين، مطالبا بضرورة الإسراع من إنهاء أعمال إنجاز مستشفى الحروق بالمحافظة واستلامها لإدخالها للخدمة".

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