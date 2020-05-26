بابل تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 8

2020/05/26 | 18:26 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن رئيس خلية الأزمة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في محافظة بابل، المحافظ حسن منديل، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بكورونا، ليرتفع إجاليم الإصابات اليوم إلى 8.وقال منديل في بيان مقتضب، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "للاسف نعلن عن اربع اصابات محلية اخرى جديدة بفيروس كورونا داخل محافظة بابل واصبح المجموع ثمان اصابات لهذا اليوم الثلاثاء".وفي وقت سابق اليوم أعلن المحافظ عن تسجيل 4 إصابات بفيروس كورونا.

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