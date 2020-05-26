الرصافة تسجل ٤٠ اصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى ٦٠ حالة

2020/05/26 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..افاد مصدر مسؤول في وزارة الصحة، الثلاثاء، بتسجيل أكثر من ٤٠ اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد غالبيتها بمدينة الصدر.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “فرق المسح الميداني اجرت عشرات الفحوصات لحالات مشتبه اصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية بمدينة الصدر وباقي مناطق الرصافة للتحري عن اصابات كورونا فضلا عن […]

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