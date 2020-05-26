حداد رسمي 10 أيام في إسبانيا تكريماً لضحايا كورونا

2020/05/26 | 18:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتبدأ إسبانيا ، غدا الأربعاء حداداً رسمياً يستمر 10 أيام، أعلنته الحكومة اليوم، تكريماً لأكثر من 26 ألفاً و800 شخص أودت كورونا بأرواحهم في البلاد.ويعد هذا الحداد، الذي يبدأ اعتباراً من غدا الاربعاء، أطول فترة حداد رسمي في تاريخ إسبانيا الديمقراطي الحديث.وقال رئيس الحكومة الإسبانية بدرو سانشيز إن هذا الإجراء الاستثنائي يهدف لإظهار "كل ألمنا" و"لتكريم لمن وافتهم المنية.ذكراهم ستبقى للأبد معنا".وخلال هذه الفترة سيجري تنكيس الأعلام الوطنية على المنشآت العامة وسفن الأسطول.كما ستقام فعالية رسمية كبيرة يترأسها الملك فيليبي السادس لإحياء ذكرى ضحايا الفيروس، إلا أن موعدها لم يتقرر بعد.من جانبها قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية ماريا خيسوس مونتيرو ، اليوم الثلاثاء أن "هؤلاء الضحايا "أكثر من مجرد رقم" ووراء كل واحد منهم توجد "قصة حياة".وتعد إسبانيا واحدة من دول العالم الأكثر تأثراً بفيروس كورونا "بتسجيلها 235 ألفاً و400 إصابة مؤكدة و26 ألفاً و834 حالة وفاة حتى صباح الثلاثاء".

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