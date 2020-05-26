2020/05/26 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ظهرت الفتاة التي شغلت الرأي العام خلال الساعات الماضية بسبب مقطع فيديو حول التجاوز على القوات الامنية واستغلال علاقاتها بقادة امنيين، في مقطع فيديو جديد تبرر ماحدث وتنفي “امتلاكها ناد ليلي” بحسب الاتهامات التي طالتها من قبل رواد مواقع تواصل الاجتماعي.واظهر مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق” الفتاة وهي تبرر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. صاحبة فيديو التهديد بـ”طالب شغاتي” مستاءة من “الإشاعات”: لا أملك ملهى ولم أهدد القوات الامنية!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. صاحبة فيديو التهديد بـ”طالب شغاتي” مستاءة من “الإشاعات”: لا أملك ملهى ولم أهدد القوات الامنية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).