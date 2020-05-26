روحاني يرسل تبليغات بتفاصيل قانون “مواجهة اسرائيل” لإدخاله “حيز التنفيذ”

2020/05/26 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أبلغ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأجهزة التنفيذية المعنية بقانون “مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن” من أجل دخوله حيز التنفيذ.وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، “أبلغ روحاني، تفاصيل قانون “مواجهة ممارسات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن” إلى وزارات الداخلية والأمن والخارجية والدفاع وكذلك إلى المجلس الأعلى للأمن القومي والسلطة القضائية، من […]

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