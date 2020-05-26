العثور على جثة عليها آثار اطلاقات نارية جنوبي البصرة

2020/05/26 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء بالعثور على جثة رجل مجهولة الهوية قُتل بإطلاقات نارية في قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة البصرة.

واخبر المصدر شفق نيوز، بأنه تم العثور على جثة مواطن داخل مدينة الاندلس السكنية الواقعه في قضاء ابي الخصيب جنوب محافظة.

وحسب المصدر أن القتيل أطلق النار عليه في رأسه وتم إبلاغ الجهات الأمنية بالموضوع .

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