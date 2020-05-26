الحكومة العراقية تكشف حقيقة تمديد الحظر الشامل بعد انتهاء عطلة العيد

2020/05/26 | 18:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف عضو خلية الأزمة الحكومية، ومدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير، يوم الثلاثاء، حقيقة تمديد الحظر الشامل في العراق، بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، بسبب الارتفاع الكبير بعدد الاصابات بفيروس كورونا.

وقال عبدالأمير، لوكالة شفق نيوز، انه "لا يوجد أي قرار بتمديد الحظر الشامل الى ما بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، كما لا يوجد تفكير بهذا الشأن ولا نجد ضرورة منه، فهناك مؤسسات ودوائر، يجب ان تفتح ويستمر عملها حتى تستمر الحياة".

وبين ان "خلية الأزمة ستبقي الحظر الجزئي، بشرط الالتزام بالتوجيهات الخاصة، وعلى رأسها الاجراءات الوقائية، وعدم التجمعات والاختلاط".

وحدد مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء الماضي عطلة عيد الفطر بأسبوع كامل وفرض حظر شامل للتجوال خلالها.

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