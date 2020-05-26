سويسرا تدعم برنامج الأغذية العالمي لمساعدات النازحين في العراق

2020/05/26 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمنحة قدرها 522,500 دولار أمريكي مقدمة من الحكومة السويسرية لدعم الاحتياجات الغذائية لحوالي 24 ألف لاجئ ونازح داخليًا لمدة شهر واحد.ويعتزم البرنامج استخدام هذه المنحة القادمة من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، لتوفير المساعدات النقدية لـحوالي 13400 عراقي من النازحين جراء النزاعات و10400 لاجئ سوري.وقال السفير […]

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