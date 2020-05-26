السعودية تعلن عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/26 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الاثنين.وأضاف المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 76726 حالة حتى الآن.انتهى25س

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