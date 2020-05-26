حملة مسح ميداني لمنطقة في مركز محافظة ميسان

2020/05/26 | 18:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نفذت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، حملة تحري ومسح ميداني لاخذ مسحات من ملامسي لمصاب بفيروس كورونا في مركز العمارة وقال المتحدث باسم الدائرة محمد الكناني لـ(المستقلة) ” أن الحملة جاءت بعد تأكيد إصابة في منطقه مغربة-مركز العمارة”، مشيرا إلى ان فريق الاستجابة السريعة في قطاع العمارة الاول نفذ حملة تحري ومسح ميداني واسع […]

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