الكاظمي يعلق على مقتل

2020/05/26 | 18:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، ان فترة متابعة "والي العراق" في داعش الذي قتل اليوم لم تكن بالقصيرة....

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