بالصور.. الآمين العام الشيخ الخزعلي يزور رياض الشهداء ويُجدّد عَهد الوفاء لهم

2020/05/26 | 18:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز زار الأمين العام لحَرَكَة عَصائِب أهل الحق سَماحَة الشّيخ قيس الخَزعَليّ، اليوم الثلاثاء رَياض شُهداء الحَشد الشّعبي وَالمُقاومة الإسلاميّة لقراءة سورة الفاتحة تَرَحّماً على أرواحهم الطاهرة.فيما بدأ الأمين العام الشّيخ الخَزعَليّ جَولَتَهُ التي رافقهُ فيها نائبه سماحة السيد مُحمّد الطباطبائي بزيارَة ضَريح الشّهيد القائِد الحاج أبو مَهدي المُهندس ثُم روضات شُهداء المُقاوَمَة […]

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