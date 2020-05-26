نائب يدعو الى نصب

2020/05/26 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا عضو لجنة الأمن والدفاع عن كتلة سائرون النيابية النائب سعد مايع الحلفي اليوم الثلاثاء ، الى الاستعانة بالتكنلوجيا المتطورة ونشر كاميرات حرارية لمراقبة الحدود ، مؤكدا على ضرورة فرض السيطرة على جميع المنافذ في عموم محافظات البلاد.وقال الحلفي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، إن "هنالك معلومات تشير إلى استمرار عمليات التهريب لمختلف السلع والبضائع وادخال المواد الممنوعة فضلاً عن تسلل الإرهابيين من الخارج ، مشدداً على أهمية تأمين الحدود المشتركة مع دول الجوار بالاستعانة بالتكنلوجيا المتطورة من خلال نصب منظومات الكترونية ونشر كاميرات حرارية".وأضاف "كما أن فرض سلطة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية في عموم المحافظات هو من أهم الملفات التي يجب حسمها وبشكل فوري ، مؤكداً على تشديد الرقابة على العمل الكمركي ومحاسبة كل من يحاول فرض نفوذه بصورة غير قانونية ويتسبب بضياع الملايين من الدولارات شهرياً".ودعا الحلفي في ختام بيانه القائد العام للقوات المسلحة إلى "اتخاذ اجراءات ملموسة على أرض الواقع تسهم في تعزيز ثقة المواطن بحكومته وتحافظ على هيبة الدولة وتبسط سلطة القانون على الجميع دون استثناء ، مشيراً إلى : إن تأمين الحدود والسيطرة المنافذ تعتبر من أول الخطوات في القضاء على الإرهاب والحد من الفساد المستشري في البلاد".

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