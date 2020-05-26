بالصور.. كورونا يفتك بالعراقيين وآخرون يقتلهم

2020/05/26 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مصدر أمني ، اليوم الثلاثاء ، ان قسم الشرطة النهرية في نينوى انقذ شابا من محاولة انتحار في نهر دجلة قرب الغابات شمالي الموصل بسبب تجربة عاطفية فاشلة.ذكر المصدر في تصريح صحفي ان "قسم الشرطة النهرية في نينوى انقذ شابا من محاولة انتحار في نهر دجلة قرب الغابات شمالي الموصل بعد ان القى بنفسه في حفرة بالنهر قبل ان تجرفه المياه وتنقذه الشرطة النهرية". وأوضح المصدر بانه "وحسب الافادة الاولية للشاب وهو من مواليد1997 ، ان قصة حب فاشلة دفعته للانتحار".

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