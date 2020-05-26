السعودية تقرر العودة إلى الحياة الطبيعية إبتداء من الـ 21 حزيران

2020/05/26 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستنهي حظر التجول المرتبط بفيروس كورونا بدءا من الـ 21 يونيو-حزيران على مستوى البلاد باستثناء في مكة المكرمة ، بعد أكثر من شهرين على فرض القيود الصارمة.وقالت وزارة الداخلية في سلسلة من الإجراءات التي أعلنتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إنّه سيتم السماح بالصلاة في جميع المساجد خارج مكة […]

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