مانشستر سيتي يعلن وفاة نجمه السابق

2020/05/26 | 19:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة نجمه السابق جلين باردو عن عمر ناهز 73 عاما.ونعى النادي عبر حسابه في موقع “تويتر”، اللاعب قائلا: “يحزن مانشستر سيتي الإعلان عن وفاة واحد من أعظم من خدموا النادي، وهو جلين باردو، عن عمر 73 عاما..نتقدم بتعازينا […]

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