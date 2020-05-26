الصحة تعلن تسجيل 216 اصابة جديدة بكورونا وتكشف عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق

2020/05/26 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

- تم فحص (٤٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٩٣٦٧).

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢١٦) إصابة في العراق منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض.

- توزيع الاصابات جغرافيا: بغداد/ الرصافة: ٦٢بغداد/ الكرخ: ١٠١مدينة الطب: ٥النجف: ٥البصرة: ٣اربيل : ٨بابل: ٨كربلاء: ٦واسط: ٣ديالى: ٢الديوانية: ١ذي قار: ١نينوى: ٩صلاح الدين: ٢

- الشفاء: ٤١ حالة ، وكما يلي:البصرة: ٢٥كركوك: ١٠ديالى : ١واسط: ١بابل: ١ذي قار : ١نينوى: ٢

- الوفيات : ٦ حالاتحالة في بغداد/ الرصافة٤ حالات في بغداد/ الكرخحالة في ديالى

مجموع الإصابات : ٤٨٤٨مجموع حالات الشفاء: ٢٨٥٢الراقدين الكلي: ١٨٢٧الراقدين في العناية المركزة: ٣٤مجموع الوفيات: ١٦٩

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالثلاثاء ٢٦ آيار ٢٠٢٠

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في بيان، أن الدائرة أجرت "التحاليل المختبرية لـ 31 عينة لحالات مشتبه بإصابتها بوباء كورونا في مختبراتن

بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل حسن منديل، الثلاثاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال منديل في بيان، إن "اربع اصابات محلية سجلت بفيروس كورونا داخل محافظة بابل لهذا اليوم الثلاثاء".

وأضاف "نتمنى

بغداد اليوم-بغداد

أعلن سفير العراق في الأردن، حيدر العذاري، الثلاثاء، شفاء آخر مصاب بكورونا في الاردن، من الجالية العراقية.





وقال العذاري عبر تغريدة على منصة تويتر: "تماثل الى الشفاء اليوم، آخر مصاب بفيروس كورونا، من ابناء الجالية العراقية

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