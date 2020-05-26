حل وحدة من الشرطة الأوكرانية بعد اغتصاب شرطيين لامرأة

2020/05/26 | 19:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حلت وحدة في الشرطة الأوكرانية بأكملها وأوقف شرطيان بعد اغتصاب شابة في مركز للشرطة في وسط البلاد، على ما أعلنت السلطات الاثنين.وأفاد مكتب التحقيقات الوطني الأوكراني أن شرطيا مارس “التعذيب” ليل السبت الأحد في حق شابة في السادسة والعشرين من العمر استدعيت بصفة شاهدة إلى مركز للشرطة في مدينة كاغارليك على بعد حوالى […]

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