مستشار رئيس الوزراء: إجراءات طارئة وهيكلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

2020/05/26 | 19:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن إجراءات وإصلاحات طارئة وهيكلية ستتخذ لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

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