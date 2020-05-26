وزارة الصحة تعلن تسجيل ٢١٦ اصابة بفيروس كورونا اليوم في العراق

2020/05/26 | 19:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تم فحص (٤٩٢٠) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٩٩٣٦٧).– سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢١٦) إصابة في العراق منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال

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