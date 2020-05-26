2020/05/26 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعا النائب صادق السليطي، الثلاثاء، الى اصدار قرار قضائي بمنع السفر لبعض الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة.وقال السليطي لـ /المعلومـة/ إن “منع السفر لوزراء في حكومة عادل عبد المهدي من الافضل أن يكون صادرا من القضاء العراقي”، مشيرا الى أن “منع السفر يجب أن لا يعمم على جميع الوزراء الذين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب بالاسراع في حسم اوامر الاستقدام ومنع سفر بعض وزراء عبد المهدي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب بالاسراع في حسم اوامر الاستقدام ومنع سفر بعض وزراء عبد المهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).