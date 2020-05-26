2020/05/26 | 19:15 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: رصدنا ٧٩ اصابة بكورونا بالتحري النشط وليس لديهم اعراض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 19:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: رصدنا ٧٩ اصابة بكورونا بالتحري النشط وليس لديهم اعراض) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: رصدنا ٧٩ اصابة بكورونا بالتحري النشط وليس لديهم اعراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).