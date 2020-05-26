الصحة العراقية تسجّل 216 إصابة بكورونا بينها حالات خطرة جديدة

2020/05/26 | 19:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مبينة أنها سجلت 216 اصابة جديدة بالفيروس، بينهم 79 إصابة ليس لديهم أعراض.وقالت الصحة في الموقف، إنه “تم فحص (4920) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية […]

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