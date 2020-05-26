2020/05/26 | 19:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامين العام لـ عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي و نائبه السيد محمد الطباطبائي يزوران مرقد الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وشهداء المقاومة و ابطال الحشد الشعبي تجديدا للعهد في اجواء عيد الفطر المبارك .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. الشيخ قيس الخزعلي يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس وشهداء الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. الشيخ قيس الخزعلي يزور مرقد الشهيد ابو مهدي المهندس وشهداء الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).