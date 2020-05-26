صبات كونكريتية في شوارع الرمادي لفرض حظر التجوال

2020/05/26 | 19:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت القوات الامنية في مدينة الرمادي بالانبار، الثلاثاء، بعض شوارع القضاء بـ “الصبات الكونكريتية” كاجراءات اتخذتها تلك القوات لتطبيق حظر التجوال الصحي والحفاظ على خلو المحافظة من وباء فيروس كورونا.

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