إجرام بغداد تلقي القبض على عصابه ابتزاز الكتروني بالجرم المشهود

2020/05/26 | 19:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلنت مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء، القبض على عصابه ابتزاز الكتروني بالجرم المشهود.وقالت المديرية، في بيان تلقته /المعلومة/ إن “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة اجرام (القدس) تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من امرأة وثلاثة رجال قاموا بابتزاز فتاة في العاصمة بغداد”.وأضافت، أن الابتزاز كان “بالتهديد بنشر […]

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