صحة النجف تعلن مغادرة 10 وافدين من عدة دول للحجر الصحي

2020/05/26 | 19:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _النجف أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، مغادرة 10 وافدين قادمين من 6 دول، الحجر الصحي.وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة اين الاخبارية : "إن 10 وافدين قادمين من 6 دول غادروا الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوما وبعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم دون ظهور أعراض مرضية"، لافتة إلى أن "الوافدين موزعون بواقع 3 من استراليا و3 من تركيا و1 من كل من أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وقد أمضوا مدة الحجر الصحي".من جانبه قال مسؤول وحدة الأمراض التنفسية الحادة في قسم الصحة العامة ليث الموسوي: "بمغادرة هؤلاء يكون مجموع المحجورين المتبقين في أماكن الحجر الصحي 119 محجورا، منهم 10 وافدين و109 ملامسين لحالات مرضية مشخصة"، مؤكدا أن "المحجورين من الوافدين والملامسين (ضيوف أعزاء) على دائرة الصحة ويحظون بالرعاية والعناية الصحية وأن حجرهم لسلامتهم وسلامة عوائلهم، إضافة إلى حماية أبناء المحافظة خشية أن يكونوا حاملين للفيروس وحتى يتم الاطمئنان على سلامتهم من الإصابة بالعدوى".

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