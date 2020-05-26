تسجيل حالة وفاة ثانية في الكرخ لخمسيني مصاب بفيروس كورونا

2020/05/26 | 19:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد افاد مصدر مسؤول في صحة الكرخ، الثلاثاء، بتسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا في مستشفى الفرات بالكرخ لرجل خمسيني.وقال المصدر لوكالة أين، إن “مستشفى الفرات شهدت تسجيل حالة وفاة ثانية لرجل خمسيني بعد ان تدهورت حالته الصحية”.وأضاف، أن “المتوفي يعاني من امراض قلبية وتدهورت حالته الصحية ونقل الى الانعاش وتوفي بعدها”.واوضح المصدر انه “تم اكمال كافة الاجراءات الخاصة بالوقاية لغرض ارسال الجثمان الى النجف لغرض دفنها”.وشهدت مستشفى الفرات، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وفاة رجل يبلغ من العمر ٣٥ عاما اثر اصابته بفيروس كورونا.

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