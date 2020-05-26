"كنا ننتظر رفضه لهذا الهراء" .. ماجد المهندس "يغضب" المصريين ..!

2020/05/26 | 19:22 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

تسبب إعلان بثته احدى الفضائيات، المتعلق بحفل غنائي للمطرب العراقي ماجد المهندس، في إغضاب جمهور نقيب الموسيقيين المصريين المطرب هاني شاكر.

ومنحت الفضائية لقب أمير الغناء العربي إلى ماجد المهندس في إعلانها الخاص بحفله الذي أذيع عبر منصة شاهد للبث الرقمي، وهو اللقب المعتمد لهاني شاك...

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