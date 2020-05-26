"إلغي البرلمان" وحول الحكم لــ شبه رئاسي وسيذكرك التاريخ .. نصيحة من وزير عراقي الى "الكاظمي"

2020/05/26 | 19:22 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

وجه الوزير السابق في وزارة النقل، عامر عبد الجبار، اليوم، نصيحة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال فيها، إن الكاظمي إذا أقدم على تعديل الدستور وتحويل النظام إلى شبه رئاسي سيذكره التاريخ وقال عبد الجبار في لقاء متلفز، إن الكاظمي الآن لو قام بتعمير وبناء العراق، على رغم أنه لا...

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