الحكومة تتجه لاستنتساخ “التجربة الكردستانية”.. استقطاع رواتب الموظفين على طريقة “الادخار الاجباري” يثير الشبهات

2020/05/26 | 19:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يترقب الموظفون في العراق، اصدار القرار النهائي الخاص باستقطاعات رواتبهم وفق نظام الادخار الاجباري، لسد العجز المالي الذي يعيشه العراقي واثار انخفاض اسعار النفط وقلة الطلب عليه، فيما تعيد خطوة الادخار الاجباري ماحدث في كردستان منذ سنوات، عندما عانى الموظفون من الادخار الاجباري لرواتبهم.ومنذ 2016، قررت كردستان العمل بنظام الادخار الاجباري […]

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