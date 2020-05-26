العراق يسجل 6 حالات وفاة و216 اصابة جديدة بكورونا

2020/05/26 | 19:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الثلاثاء تسجيل ست حالات وفاة، و216 اصابة جديدة بكورونا موزعة على عموم العراق خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها سجلت لهذا اليوم (٢١٦) إصابة في العراق منها ٧٩ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض.

واشار البيان الى توزيع الاصابات جغرافيا: بغداد/ الرصافة: ٦٢، بغداد/ الكرخ: ١٠١، مدينة الطب: ٥، النجف: ٥، البصرة: ٣، اربيل : ٨، بابل: ٨، كربلاء: ٦، واسط: ٣، ديالى: ٢، الديوانية: ١، ذي قار: ١، نينوى: ٩، صلاح الدين: ٢

ونوه البيان الى الشفاء: ٤١ حالة ، وكما يلي: البصرة: ٢٥، كركوك: ١٠ ، ديالى : ١ ، واسط: ١ ، بابل: ١ ، ذي قار : ١، نينوى: ٢.

وبحسب البيان فإن الوفيات : ٦ حالات، حالة في بغداد/ الرصافة، ٤ حالات في بغداد/ الكرخ، حالة في ديالى.

واجمل البيان ان مجموع الإصابات : ٤٨٤٨ فيما وصل مجموع حالات الشفاء: ٢٨٥٢، وان مجموع الراقدين الكلي: ١٨٢٧، والراقدين في العناية المركزة: ٣٤، ومجموع الوفيات: ١٦٩.

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