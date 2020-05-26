إصابة أشهر أساتذة علم التشريح في مصر بفيروس كورونا

2020/05/26 | 19:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اصيب أشهر أطباء التشريح في مصر مدحت مرسي، بفيروس كورونا المستجد، حيث أثبتت التحاليل المعملية حمله للفيروس، وفقا لما أعلنته صفحة طلبة كلية طب القصر العيني.ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد طلبة كلية الطب بالقصر العيني، نبأ إصابة الدكتور مدحت مرسي بفيروس كورونا، وسادت حالة من الحزن بين طلاب كلية الطب بالقصر العيني عقب، […]

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