شاهد: مكافحة الإرهاب “يتغزل” بجهاز المخابرات العراقي بتغريدة: خير أخوة وخير سند

2020/05/26 | 19:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثنى جهاز مكافحة الإرهاب، عبر حسابه الرسمي في تويتر، بجهاز المخابرات العراقي، على خلفية اتمام عملية استهداف والي العراق في “داعش” حجي تيسير، بنجاح، فضلا عن العمليات الاستخبارية الاخرى التي تصاعدت مؤخرًا.وكتب الحساب الرسمي للجهاز تغريدة رصدتها “يس عراق”: “تحية حُب وتقدير وإحترام إلى صناديد جهاز المُخابرات الوطني العراقي على المعلومات […]

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