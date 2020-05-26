الصحة العراقية تعلن تسجيل 216 اصابة جديدة بكورونا وتكشف عدد الاصابات والوفيات الكلي

2020/05/26 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مبينة أنها سجلت 216 اصابة جديدة بالفيروس.

وقالت الصحة في الموقف، إنه "تم فحص (4920) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (199367)، وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (216) إصابة في العراق منها 79 اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط وليس لديهم اعراض".

وأضافت، أن "توزيع الاصابات جغرافيا: بغداد/ الرصافة: 62، بغداد/ الكرخ: 101، مدينة الطب: 5، النجف: 5، البصرة: 3، اربيل : 8، بابل: 8، كربلاء: 6، واسط: 3، ديالى: 2، الديوانية: 1، ذي قار: 1، نينوى: 9، صلاح الدين: 2"، مبينة أن "عدد حالات الشفاء بلغ 41 حالة ، وكما يلي: البصرة: 25، كركوك: 10، ديالى: 1، واسط: 1، بابل: 1، ذي قار: 1، نينوى: 2".

وأشارت الصحة الى أن "الوفيات: 6 حالات، حالة في بغداد/ الرصافة، 4 حالات في بغداد/ الكرخ، حالة في ديالى".

وبهذا يكون مجموع الإصابات: 4848، ومجموع حالات الشفاء: 2852، والراقدون الكلي: 1827، والراقدون في العناية المركزة: 34، ومجموع الوفيات: 169، وفقا للبيان.

بغداد اليوم-ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكر مدير اعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، في بيان، أن الدائرة أجرت "التحاليل المختبرية لـ 31 عينة لحالات مشتبه بإصابتها بوباء كورونا في مختبراتن

بغداد اليوم - بابل

أعلن محافظ بابل حسن منديل، الثلاثاء، تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال منديل في بيان، إن "اربع اصابات محلية سجلت بفيروس كورونا داخل محافظة بابل لهذا اليوم الثلاثاء".

وأضاف "نتمنى

بغداد اليوم-بغداد

أعلن سفير العراق في الأردن، حيدر العذاري، الثلاثاء، شفاء آخر مصاب بكورونا في الاردن، من الجالية العراقية.





وقال العذاري عبر تغريدة على منصة تويتر: "تماثل الى الشفاء اليوم، آخر مصاب بفيروس كورونا، من ابناء الجالية العراقية

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