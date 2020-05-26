المستشار الاقتصادي للحكومة يكشف عن خارطة طريق لخروج البلد من الأزمة المالية الحالية

2020/05/26 | 19:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن إجراءات وإصلاحات طارئة وهيكلية ستتخذ لمواجهة الأزمة الاقتصادية.وقال صالح للوكالة الرسمية، إن “الأزمة الاقتصادية وقتية وتمتد إلى نهاية العام الحالي أو إلى الربع الأول من العام المقبل” لافتا إلى أن “هناك إجراءات طوارئ ستعمل الحكومة على اتخاذها وهي صعبة جدا إضافة […]

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