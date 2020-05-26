كتلة العصائب تهاجم الكاظمي بشأن السعودية: موقف مذل ومخزي

2020/05/26 | 19:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..وجهت كتلة “صادقون التي تمثل جماعة “عصائب اهل الحق” بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان انتقادا شديد اللهجة الى رئيس الوزراء ازاء ايفاده وزير المالية علي علاوي الى السعودية بهدف بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وقال رئيس كتلة صادقون حسن سالم في بيان اليوم الثلاثاء انه “في الوقت الذي قامت سلطات ال سعود بقتل […]

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