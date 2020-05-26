2020/05/26 | 19:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التعليم يصدر بياناً بشأن انباء عن "استثناءات" لاجراء الامتحانات داخل القاعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/26 | 19:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم يصدر بياناً بشأن انباء عن "استثناءات" لاجراء الامتحانات داخل القاعات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم يصدر بياناً بشأن انباء عن "استثناءات" لاجراء الامتحانات داخل القاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).