دولتان عربيتان تعلنان استمرار استخدام “هيدروكسي كلوروكين” لعلاج كورونا

2020/05/26 | 19:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلن الأردن والجزائر، استمرار استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكوين” المضاد للملاريا لعلاج مرضى كورونا، رغم توصية منظمة الصحة العالمية بوقف استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.وأكد المسؤول عن ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان إسحق، أنه لم يتم لغاية اللحظة بحث إيقاف استخدام عقار “هيدروكسي كلوروكوين” في البلاد، وقال إن الأمر […]

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