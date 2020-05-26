الحجامي يكشف تفاصيل

2020/05/26 | 19:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير صحة بغداد الكرخ ، جاسب لطيف الحجامي ، مساء اليوم الثلاثاء ، ان فيروس كورونا لايعترف بعمر معين ، وانه استهدف فئة الشباب مثل بقية الفئات ، مؤكدا وفاة 3 من سكنة الكرخ واعمارهم تتراوح بين 29 الى 44 عاما. وذكر الحجامي في منشور عبر "فيسبوك" وتابعته "كلكامش برس" قائلا "اليوم فقدنا الشاب (م ع) البالغ من العمر 37 سنة من سكنة حي العامل و كذلك شاب اخر ( ع ع) البالغ من العمر 44 سنة من سكنة الدورة وكذلك توفيت شابة بعمر 29 سنة في بيتها و بينت فحوصات الطب العدلي ان سبب الوفاة هو اصابتها بمرض فيروس كورونا".واضاف " وكل هؤلاء لم تكن لديهم امراض مزمنة او اية مشاكل صحية، كل هذا يوضح بشكل جلي ان الوفاة بهذا المرض لا تعرف عمر معين ولا جنس معين و كذبة ان الشباب او ذوي المناعة الجيدة لا يموتون به، السبيل الوحيد للوقاية منه هو اتباع طرق الوقاية من الإصابة به".يذكر ان صحة الكرخ سجلت اليوم 100 اصابة بفيروس كورونا في اعلى حصيلة لها منذ تفشي الفيروس في العراق مطلع اذار الماضي.

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