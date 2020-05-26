العراق: 6 وفيات وعداد كورونا يقترب من 5 آلاف.. العشرات في

2020/05/26 | 19:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الثلاثاء، عشرات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" على الرغم من تشديد إجراءات حظر التجوال في ظل تحذيرات من خروج الأمور عن السيطرة.

أعلنت وزارة الصحة تسجييل 216 إصابة جديدة و6 حالات وفاة

وذكرت وزارة الصحة في بيان، 26 آيار/مايو، إن مختبراتها أجرت 4 آلاف و 920 فحصًا على نماذج جديدة، وسجلت 216 إصابة في عموم البلاد، منها 79 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط لأشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض، توزعت كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 62

بغداد/ الكرخ: 101

مدينة الطب: 5

النجف: 5

البصرة: 3

أربيل: 8

بابل: 8

كربلاء: 6

واسط: 3

ديالى: 2

الديوانية: 1

ذي قار: 1

نينوى: 9

صلاح الدين: 2

كما أعلنت الوزارة، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة 7 منها في بغداد وواحدة في ديالى، مقابل 41 حالة تماثلت للشفاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات في العراق، إلى 4 آلاف و848 حالة مؤكدة، تماثل للشفاء منها 2852 وتوفي 169، فيما يخضع للحجر والعلاج 1827 منهم 34 في العناية المركزة.

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