العراق: 6 وفيات وعداد كورونا يقترب من 5 آلاف.. العشرات في

أعلنت وزارة الصحة تسجييل 216 إصابة جديدة و6 حالات وفاة
وذكرت وزارة الصحة في بيان، 26 آيار/مايو، إن مختبراتها أجرت 4 آلاف و 920 فحصًا على نماذج جديدة، وسجلت 216 إصابة في عموم البلاد، منها 79 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط لأشخاص لم تظهر عليهم أي أعراض، توزعت كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 62
بغداد/ الكرخ: 101
مدينة الطب: 5
النجف: 5
البصرة: 3
أربيل: 8
بابل: 8
كربلاء: 6
واسط: 3
ديالى: 2
الديوانية: 1
ذي قار: 1
نينوى: 9
صلاح الدين: 2
كما أعلنت الوزارة، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة 7 منها في بغداد وواحدة في ديالى، مقابل 41 حالة تماثلت للشفاء.
وارتفعت حصيلة الإصابات في العراق، إلى 4 آلاف و848 حالة مؤكدة، تماثل للشفاء منها 2852 وتوفي 169، فيما يخضع للحجر والعلاج 1827 منهم 34 في العناية المركزة.
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