اصابة فتاة بجروح بليغة بإشتباكات بين حزب العمال والجيش التركي في دهوك

2020/05/26 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مسؤول يوم الثلاثاء بإصابة فتاة بجروح بليغة اثر اشتباكات بين مسلحي حزب العمال الكوردستاني و الجيش التركي في احدى قرى محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال مدير ناحية "كاني ماسي" سربست عقراوي لوكالة شفق نيوز ان اشتباكات مسلحة اندلعت مساء هذا اليوم بين عناصر حزب العمال والجيش التركي في جبال قمطلة في الناحية، مبينا ان مسلحي عناصر حزب العمال قاموا باطلاق نار على ربية تابعة للجيش التركي.

واوضح ان فتاة تُدعى "داليا ابراهيم" تبلغ من العمر 12 سنة اصيبت بجروح بليغة بعد ان قام الجيش التركي باطلاق نيران عشوائية على قرية "بيدوهي" شمال ناحية "كاني ماسي"، مضيفا ان الفتاة نقلت الى مستشفى طوارىء دهوك.

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