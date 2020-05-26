وفاة واصابة ستة اشخاص بحادثين في اقليم كوردستان

2020/05/26 | 19:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور ادارة منطقة رابرين باقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن مصرع شخص واصابة خمسة اخرين في حادثي سير منفصلين.

وجاء في بيان للمديرية اطلعت عليه شفق نيوز، انه على الرغم من اعلان حظر التجوال في الاقليم، الا ان قسما من المواطنين لا يلتزمون بالتعليمات، مشيرا الى حصول عدد من الحدوادث خلال ايام حظر التجوال في مناطق اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان شخصا لقي مصرعه واصيب خمسة اخرون في حادثي سير منفصلين في حدود ادارة رابرين ( رانية).

وكان المتحدث باسم مرور الاقليم قد اعلن في وقت سابق انه خلال عام 2019 حصلت اربعة الاف و400 حادثة سير في اقليم كوردستان، تسببت بمصرع 575 شخصا واصيب اكثر من ستة الاف و800 شخصا بجروح مختلفة.

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