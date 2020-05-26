وزير الداخلية الغانمي يصل محافظة النجف ويلتقي قائد شرطتها

2020/05/26 | 20:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة النجف برفقة وكلائه لتفقد الوضع الأمني في المحافظة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، أن “وزير الداخلية وصل محافظة النجف برفقة وكلائه لتفقد الوضع الامني في المحافظة”.وأضاف البيان، أن “الغانمي وحال وصوله اجرى جولة امنية يرافقه قائد شرطة النجف العميد فائق الفتلاوي”.

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