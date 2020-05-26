كيم كارداشيان تعايد سكوت ديسيك وهكذا احتفلت بعيد زواجها السادس

2020/05/26 | 20:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ لـ ​سكوت ديسيك​ وهو طليق أختها كورتني بالمعايدة لمناسبة عيد ميلاده فنشرت عدداً من الصور في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي إحداها بالأبيض والأسود بدت فيها كيم مع زوجها وسكوت مع كورتني وأخرى ظهرت فيها كيم فقط مع سكوت والثالثة كانت له وحده وعلقت عليها :”عيد ميلاد

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